面對omicron病毒入侵台灣，台南市長黃偉哲5日認為必須高度戒慎恐懼。（洪榮志攝）

Omicron病毒入侵台灣，有學者專家評估16、17日將大流行，台南市長黃偉哲5日指出，無論民眾或防疫人員，面對疫情都已出現「防疫疲乏」的現象，必須高度戒慎恐懼，一旦中央流行疫情指揮中心認定16、17日是可能的高峰期，市府將嚴格執行相關防疫措施，也會要求第一線醫護人員及有出外勤的警消等防疫人員施打第3劑疫苗。

黃偉哲表示，經過幾波的疫情，大家都已經知道該如何因應，不會慌了手腳；但他也要誠實地說，經過幾波警戒，無論民眾還是防疫人員，或多或少都有一些「防疫疲乏」，這是必須戒慎恐懼的。

黃偉哲說，去年初全美一天有20多萬人確診，讓大家驚慌得不得了；印度也是，一天2、30萬人確診，大家都受不了。如今Omicron病毒美國一天104萬人確診，大家還是作息如常；當然Omicron的症狀比較輕，但因大家都已經防疫疲乏，所以外國也都出現政府要實施嚴格管控，但民眾卻上街抗議的情況，這種情形希望在台灣不要發生。

黃偉哲認為，Omicron來勢洶洶，台南也要努力查察，並宣導民眾施打第3劑、宣導戴好口罩，即使拍照也不要拿下口罩，再加上防疫旅館的加強查察，目前70％以上的防疫旅館都有獨立空調，針對沒有獨立空調的旅館，會勸導是不是有其他解決方案，是否再裝設分開的空調，沒辦法就要退出防疫旅館。但因年節期間很多人會從國外返台，可能一時之間改善也來不及，所以要用高度戒慎恐懼的方式處理，像是分流、分層處理。

針對有專家學者評估16、17日可能疫情大流行，黃偉哲指出，Omicron病毒的潛伏期很短，大約只有3天就會發病，所以才會要求登機前需要2天的陰性證明，不要超過Omicron的發病周期。面對16、17日可能的大流行，目前居家檢疫期間還是14天，但因有些國家是7＋7，雖然高過Omicron的潛伏期，但還是會出現例外，就像現在有一個本土病例是解除隔離6天後才被驗出陽性，正因為很多人都說不準，即使14＋7也不一定會發現，這種漏網之魚有時候會成為社區的不定時炸彈，成為隱性傳染鍊，這要靠大家戴口罩、保持社交距離來處理。如果中央流行疫情指揮中心認定16、17日是可能的高峰期，市府也會嚴格執行相關的防疫措施來因應。

至於第3劑的施打，黃偉哲也強調，會要求除了第一線的醫護人員之外，有出外勤的警消等防疫人員也施打第3劑。至於第2劑的覆蓋率從6成拉到7成的部分，也會用一些小小禮品，希望年長者珍視自己的健康也能出來施打第2劑，讓覆蓋率愈高愈好。等到第2劑施打完一段時間後，有一說是5個月，也有一說是如果醫生評估可以早一點的話，就早一點施打。但他不能建議一定要早一點施打，因為太密集施打第3劑身體也會受不了，如果醫生證明可以的話，當然希望早一點打。