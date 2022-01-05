馬來西亞55歲女歌手賴冰霞，出道多年曾在多場歌唱比賽中奪冠，表現亮眼，在當地的歌壇中相當有名氣，還因此擁有「冠軍歌后」的封號，但已婚並育有1子的她，近日卻突然宣布出家，並直播剃度的過程，引起網友熱烈討論。

賴冰霞不久前，才在2021年的12月31日PO文預告「接下來將會是人生大轉變，2022開始我的下半生將會活得更精彩」，沒想到元旦一早她便對外宣布這是她最後一次以「賴冰霞」身分向眾人請安，1月2日開始她便改名換姓以不同的身分過生活，呼籲粉絲「不能再叫我冰霞或霞姐了，要一些時間去適應，下半生願我福慧雙修」，讓不少粉絲相當驚訝。

2日上午，賴冰霞找來了妹妹、兒子，以及胡慧萍、姚乙、林秋燕等一票演藝圈好友一同見證她的剃度儀式，甚至透過臉書開起直播，讓網友們觀賞她剃度出家的完整過程。影片中，她穿上褐色袈裟、剃光頭髮，雙手合十恭敬且虔誠的跪地，獲得師父賜予法號「釋洞如」，賴冰霞感性表示「今日是我人生轉變的大日子，邁向充滿法喜階段」。

不過部分網友看到後，都無法接受賴冰霞已婚生子卻剃度出家，加上她的丈夫王昱祥先前僅稱「這是我們的私事」便拒絕媒體採訪的態度，引起外界諸多揣測，開始砲轟她「拋家棄子」。

但事後，賴冰霞在臉書上轉發該篇採訪報導，透露自己其實早在7、8年前就曾短暫出家，吃齋唸佛了好幾年，但當時孩子年紀尚小才決定暫緩，如今兒子已24歲也已結婚生子，她就向丈夫透露自己出家的想法，兩人協議之後也在2周內辦妥離婚手續，將來以家人、好友的身份相處，強調「我們都很清楚下半輩子要走哪一條路，希望過什麼樣的生活」。

另外，賴冰霞也透露其實丈夫早年就曾與她一起到寺廟當志工並到佛堂上課，兩人的關係由原本的夫妻昇華成僧眾關係，成全彼此想做的事情，她認為這樣的關係比做夫妻更有意義。