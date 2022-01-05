經濟部表示，受限於國內市場規模，我國汽車製造主要係國際車廠授權並提供關鍵零組件在台組裝之生產模式。2020年遇疫情衝擊，第2季產值驟減13.9％，下半年在原訂汰舊換新貨物稅補貼政策即將到期（現已延長），加上業者搭配政府振興措施擴大購車優惠促銷力道挹注下，帶動銷售熱潮，第3、4季分別年增3.2％及19.3％，彌補上半年之減產空缺，綜計全年產值1705億元，年增1.9％。

而2021年受惠貨物稅補貼延續，以及疫情激勵物流業需求顯著成長，帶動車市買氣活絡，前3季均為二位數正成長，但在比較基數逐步走高下增幅呈縮小態勢，併計1至10月產值較上年同期增加21.5％。

汽車生產量以轎車為大宗，貨車及客貨兩用車成長快速：以汽車生產量觀察，109年生產25.2萬輛，年減1.3％，為連續六年負成長，其中轎車產量15.6萬輛，較上年減少7778輛（年減4.8％），主因進口車積極促銷搶市，國產熱銷車款停產，以及油價崩盤重創中東經濟影響外銷所致；貨車及客貨兩用車則因汰舊換新補貼政策加持，以及SUV休旅車需求熱絡，較上年增產4832輛（年增5.4％）。

2021年1至10月進口車受到晶片荒及船運塞港影響供應，消費者轉為購買國產車，推升轎車產量達14萬輛，較上年同期增產2.1萬輛、年增17.7％；受惠重型柴油車五期排放標準於2021年8月底停產前的搶購潮出籠，以及物流業帶動貨車需求，致貨車及客貨兩用車生產8.7萬輛，較上年增加1.4萬輛、年增19.7％，整體汽車1至10月生產量22.9萬輛，年增18.6％表現亮眼。

經濟部表示，我國汽車零件生產具有少量多樣化、彈性製造等優勢，以外銷及售後維修零件為主，深具國際競爭力與進入國際車廠供應鏈潛力。汽車零件業產值於2016年起連續四年超越汽車業，惟2020年因疫情之鎖國封城效應，導致以外銷歐美為主要市場的車用燈組、懸吊系統等汽車零件需求急凍而受挫，前3季皆呈減產，第4季雖在各國車廠接續復工，拉貨動能回溫下，轉呈正成長2.6％，惟全年產值降至1666億元，年減10.5％，產值略低於整車；2021年受惠全球車用晶片短缺，抑制新車產能，歐美購車買氣轉向中古車市場，推升海外售後維修市場需求升溫，加以先前遞延出貨訂單加持，1至10月產值1612億元，年增21.6％，占比再度超越整車。