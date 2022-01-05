台大公衛博士范僑芯表示，隨著耶誕及新年假期結束，美國最近一周疫情有如暴風雪般肆虐。（圖取自新冠肺炎防疫科學園地）

耶誕假期及新年剛過，美國新冠疫情在短短一周內發生劇變，單日新增確診人數突破100萬，部分地區更出現醫療量能吃緊的情形。目前Omicron已成為美國主要流行株，台大公衛學院教授陳秀熙提醒，儘管Omicron輕症較Delta多，但一旦確診病例增加，仍對醫療量能帶來挑戰，可藉由美國經驗作為台灣防疫的警訊。

台大公衛博士范僑芯表示，隨著耶誕及新年假期結束，美國最近一周疫情有如暴風雪般肆虐，原因不外乎耶誕假期聚會頻繁，以及跨年活動無法維持NPI，加上疫苗保護力隨時間減弱，近期染疫住院及加護人數大增，更造成部分地區醫療量能吃緊。

為避免醫護人員短缺，美國於去年12月23日頒布緊急指南，無症狀的醫護人員檢測陰性後7天內可返回工作崗位；完整接種的醫護人員接觸確診者後不須隔離，僅需於接觸後2、3、5、7天密集檢測。但儘管祭出該政策，近一周美國醫護人員確診比例仍有明顯提升。

目前Omicron已是美國主要流行的病毒株。根據美國CDC報告，至去年12月25日止，全美近6成新增個案皆為Omicron變異株，尤其是位處南方的德州、新墨西哥州等，Omicron占比更大幅上升至87％。

另有部分國家因應假期推出郵輪行程，但陸續傳出大規模染疫。台大公衛學者范僑芸指出，德國一艘郵輪於12月29日停靠葡萄牙時，部分船員例行檢測出現陽性反應，業者馬上決定停航，截至1月3日總計77人感染，包括68名船員及7位旅客；陰性旅客已於1月4日搭機返回德國，確診者則入住當地隔離飯店。

而印度一艘跨年郵輪也發生群聚感染，一名船員於1月2日例行檢測時發現陽性，目前已驗出66人確診，全船封鎖不得下船。巴西也傳出多起郵輪疫情，12月26日至1月3日期間，約有高達800例Omicron個案，迫使該國政府宣布於1月4日起至21日中止所有郵輪行程。

郵輪疫情四起，美國CDC已宣布調整郵輪風險等級至最高，並指出「目前不建議搭乘郵輪」，如要搭乘建議完成第3劑施打；上船時應提供1到3天內陰性報告，並於下船後3到5天接受檢測；未完整接種者，下船後須搭配5天居家隔離。