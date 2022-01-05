大陸女星李小璐有「小周迅」封號，也是台灣金馬獎史上最年輕的獲獎影后，2017年已婚的她爆出和饒舌歌手PG ONE夜宿門風波，兩年後李小璐和賈乃亮離婚，近來網上瘋傳兩人秘密復合，李小璐更在兩人結婚紀念日當天意有所指說：「今天也很想你！」，但已被賈乃亮工作室澄清絕無復合，而近日，大陸媒體拍到李小璐疑似真有新歡，男方穿著打扮走嘻哈風，引來網友調侃李小璐喜歡的品味相當明顯。

39歲李小璐2012年與小她2歲的賈乃亮結婚，婚後兩人生下一女甜馨，原本給人幸福家庭印象，2017年底李小璐被拍到參加晚會後私會PG ONE，賈乃亮當下不知情還開直播跟網友分享太太去做頭髮，未料卻爆出遭戴綠帽八卦，賈乃亮第一時間不離不棄扛下責任，兩年後仍不敵親密照風波宣布離婚。

李小璐被拍帶嘻哈打扮的男子回家。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

近日，賈乃亮瘋傳與李小璐世紀復合，女方到動物園玩分享影音，拍攝者就是賈乃亮，加上兩人曾一前一後分享到同處海邊戲水的照片，更加深兩人破鏡重圓的可能性，但對此，賈乃亮工作室隨即私訊散布該訊息的網友，回應：「您微博發布的關於『賈乃亮李小璐復合』的報導純屬造謠」，要求刪文否則提告。

據《搜狐娛樂》報導，李小璐疑似真的有新戀情，但對象並非賈乃亮，近日有人拍到一名穿著走嘻哈風的男子開著李小璐的名車兩人到路邊買東西，接著再開車一起回家，兩人去年5月也被拍過一次共同回到女方住所，一夜未再出門，但對此，李小璐暫時無回應，但她先前便回應過網友提問，表示：「謝謝，我和女兒現在就很幸福，不需要別的」，並稱目前沒有男友，暫時不打算談新感情。