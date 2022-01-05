高端（6547）5日發布Omicron偽病毒（pseudovirus）評估數據，顯示以高端疫苗2+1劑之施打可克服Omicron之免疫脫逃現象，對Omicron提供相當程度的保護力，但應藉由第三針追加免疫施打，拉高中和抗體效價以再提升對此類VOC變異株的保護力。

世界衛生組織（WHO）於2021/11/26正式將B.1.1.529變異株命名為「Omicron」，並列為高度關注變異株（VOC）後，高端疫苗隨即取得Omicron病毒基因序列，並在尚未取得活病毒野毒株之前，快速建立Omicron偽病毒（pseudovirus）系統，以評估現有之高端新冠疫苗對於Omicron之中和抗體效價。實驗數據顯示，高端新冠疫苗可對Omicron提供一定程度的保護力。

此項試驗目前初步評估數據已於medRxiv國際生醫文獻資料庫中公開：https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.01.21267115v2，並將持續更新相關資訊。

針對Omicron的中和抗體效價評估，高端疫苗採用第一期臨床延伸性試驗中，受試者完成2+1針疫苗施打的血清進行測試。經由與武漢原型株偽病毒中和數據相比，具備多項變異點的Omicron中和抗體下降幅度約為6.4～8.7倍（與Delta變異株下降幅度相近），惟下降後大部分受試者之血清仍具相當中和能力，顯示高端疫苗2+1劑之施打可克服Omicron之免疫脫逃現象，對Omicron提供相當程度的保護力，但應藉由第三針追加免疫施打，拉高中和抗體效價以再提升對此類VOC變異株的保護力。

此外，藉由相關的文獻分析，亦可得出類似結論。現有mRNA疫苗對Omicron的偽病毒中和抗體效價約下降4～6倍不等，次單位疫苗的下降趨勢則與mRNA疫苗類似，兩者具可比性，且皆優於腺病毒載體疫苗。Omicron對於現有疫苗的保護力確實造成影響，但Omicron並非完全免疫脫逃之變異株，因此可藉由第三針施打、或是跨疫苗平台混打（heterologous booster）以維持疫苗保護力。

基於新冠肺炎的快速變異特性，高端疫苗亦將針對變異株持續進行更多研究與評估，並積極投入跨疫苗平台追加免疫施打、以及篩選次世代廣效性疫苗的研發工作。