「股神」巴菲特（Warren Buffett）長期商業夥伴、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長孟格（Charlie Munger），其擔任董事長的出版和技術公司Daily Journal Corp表示，已將在中國電商巨頭阿里巴巴的持股幾乎增加一倍。
香港信報5日報導，Daily Journal於4日在一份提交給美國監管機構的文件中表示，截至2021年12月31日，已將對阿里巴巴的持股提高99.3％，達到60.21萬股美國存託股票（ADS），截至1月4日，持股價值約7200萬美元。
報導指出，2021年第三季，阿里巴巴股價大跌後獲得部分知名投資者入場買股，10月初，根據Daily Journal Corporation向SEC申報，其至2021年9月底的阿里巴巴美股持股，單季就大增82％。高齡98歲的孟格一向看好中國，他並曾公開讚揚中國政府對螞蟻集團的監管。
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