大陸發布修正版《網路安全審查辦法》、《互聯網資訊服務演算法推薦管理規定》，將於2月15日起施行。將加大對網路平台運營者展開數據處理活動或者可能影響國家安全等情形納入網路安全審查。市場認為將對網路平台運營商營運造成衝擊，投資人持續出脫在美國以及香港上市的中概網科股。

5日上午盤，港股主要指數全線走低，恒生科技指數大跌近4％。個股方面，嗶哩嗶哩大跌超9％，美團跌逾8％，京東集團跌逾7％，快手跌逾6％，網易、騰訊控股、小米集團等跌幅超3％。

對比舊版和徵求意見稿，新發布的修正版《網路安全審查辦法》在申報範圍、機制成員單位、特別審查時間等方面都進行了重要調整。首先，相較舊版《辦法》，增加證監會作為網路安全審查工作機制成員單位。

審查物件方面，明確掌握超過100萬使用者個人數據的網路平台運營者赴國外上市必須向網路安全審查辦公室申報網路安全審查。

在申報材料中，新增要求提供擬提交的首次公開募股（IPO）材料等。國家互聯網辦公室有關負責人表示，網路平台運營者應當在向國外證券監管機構提出上市申請之前，申報網路安全審查。

審查內容方面，針對國外上市公司新增兩條：一是核心數據、重要數據或大量個人資訊被竊取、洩露、毀損以及非法利用或出境的風險；二是國外上市後關鍵資訊基礎設施，核心數據、重要數據或大量個人資訊被國外政府影響、控制、惡意利用的風險。