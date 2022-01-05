尼加拉瓜與我國斷交後，駐尼加拉瓜前大使吳進木及太太旋即入籍尼國，引起綠委痛批形同「叛國」，輿論發酵後，吳進木在尼國當地都未露面，原本活躍的他被僑胞形容人間蒸發。吳在退休後遲未回台，外交部表示，吳回報是因夫人健康問題無法搭機，但當地僑界人士確說，吳夫人直到日前都還有參與當地活動，外表看不出異狀。

面對國朝野質疑，吳進木至今都未對外釋疑或替自己辯白，實屬罕見。外交人士表示，如果吳的入籍，說是奧蒂嘉主動授予吳進木的，確實可以顯見兩人好交情，因為過去奧蒂嘉曾經授予過薩爾瓦多前兩任涉及貪汙的總統國籍，如果這次也是奧蒂嘉主動授予，吳進木就是第三位。

但根據當地移民局公文上顯示，是移民局在我方斷交前核准吳進木入籍尼國，顯示吳可能早在斷交前就已申請入籍，尼國順勢在斷交隔日，核准其入籍申請。

外交部也坦承，尼國政府授予吳進木國籍一事，事前並不知情，因此外交部勢必要查明，是否吳進木早已瞞著外交部申請入籍，但外交部卻始終被蒙在鼓裡。

令人質疑的是，吳進木為我國高級文官，退休為何都未親自回國辦理手續?他退休搬出職務官舍，是否早已知尼國有斷交打算，而事前早已置好房產並申請入籍?這些是外交部都尚未對外說明，反而更啟人疑竇。

外交部表示，據吳進木之前向外交部表示，夫人因健康因素，目前不適合搭飛機長途旅行，因此他目前暫時無法返回台灣。至於吳大使夫人具體的健康狀況，因涉及個人隱私，外交部不便進一步評論。

外交人士表示，吳進木在當地很善於推銷自己，他生日時，大使館附近街道上還會掛滿「祝大使生日快樂」的紅布條，讓使館人員及當地人都相當訝異。

歐江安說，吳進木前年已經數度請辭，但都獲得外交部慰留，一直到去年9月28日才准辭辦理退休，他是依法申請退休，程序完備。

歐江安表示，吳大使夫婦是在去年11月17日離任之前就接受尼加拉瓜首都馬那瓜市長頒贈榮譽市民與市鑰，這點沒有問題，可是在12月10日尼國與我國斷交後，尼國政府授與吳大使國籍一事，外交部事前並未接獲吳大使告知。

歐江安指出，外交部已經有透過私人管道與吳進木大使取得聯繫，希望他能針對外界質疑盡快對外說明，因為他已經是退休人員，應該由本人對質疑提出說明比較妥當。

歐江安強調，吳大使雖然是退休人員，但當然是受到「國家機密保護法」規範的人員，大家有提到是否要修法做相關檢討改進，涉及修法問題外交部會跟相關部會進行討論，看是要怎樣檢討修法。