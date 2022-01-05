法國央行行長De Galhau周二指出，法國和歐元區目前的通膨已經接近頂點，而法國最近一波的新冠疫情對經濟影響有限。

法國國家統計局INSEE指出，根據歐盟一份初步資料，法國12月通膨與11月相同，年增3.4%，為13年來的高位。而12月表現為近期首見的持平。

De Galhau在新年賀詞中表示，法國和歐元區的通膨現在正在接近頂點。De Galhau身兼歐洲央行(ECB)治理委員會成員之一，他認為，在保持高度警戒的同時，供應鏈的難題和能源價格壓力應該會在這一年內逐漸緩解。

法國央行在上月的季度經濟展望報告中預測，通膨將在2021年底達到3.5%高峰，到2022年底回落至2%以下。

報告還預測法國今年經濟成長率落在3.6%，低於2021年的6.7%。

然而自法國央行做出上述預測以來，Omicron病例屢創高，讓法國政府再次實施新的社交封鎖。

不過De Galhau表示，他相信隨著新冠危機影響的減弱，經濟影響也會和緩下來，並認為即使今年恢復實施更加嚴厲的防疫管制措施，使經濟成長下滑，但新冠衝擊都將被2023年的額外成長所抵銷。