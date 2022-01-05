大陸環球網5日引述日本媒體近日報導，日本正致力研究用於對抗超高音速飛彈的電磁軌道炮技術。日媒還宣稱，這是因為日本急於應對來自中、俄、朝的超高音速武器，並強調要「針對中國」加強威懾。不過就在日本渲染別國「超高音速武器」威脅、為自己研發新型裝備找藉口的同時，日本也在積極開發包括超高音速飛彈在內的攻擊性武器。

日本「日經亞洲評論」網站4日報導稱，消息人士表示，日本防衛省將研發用於攔截敵方飛彈的電磁發射技術，「因為日本現在急於應對中國、俄羅斯和北韓正在研發的超高音速武器」。

報導稱，日本防衛省正致力於研究能夠通過電磁加速發射炮彈的軌道炮技術，這種炮彈發射方式比傳統攔截系統的發射方式更快，並且可以連續射擊。與遠端飛彈一起，這種新一代的武器系統將為日本提供多層攔截能力。

報導提到，超高音速武器的飛行速度通常超過5倍音速。去年11月《金融時報》報導，中國在2021年8月進行一次超高音速武器試驗，並稱該武器可在飛行過程中發射飛彈；北韓也曾在去年9月宣稱進行了新開發的「火星-8」型超高音速飛彈試射；俄羅斯總統普丁此前曾表示，俄羅斯計畫在2022年部署超高音速巡航飛彈。

報導進一步稱，日本的政策制定者們將超高音速武器視為下一代軍事武器，並認為日本必須立即加強威懾能力，尤其是針對中國。報導隨後分析道，這一新系統將加強日本對飛彈的反應能力，而這一能力曾被一些專家描述為「日本防禦的漏洞」。除了在現有的飛彈防禦系統中加入軌道炮攔截器外，日本還在考慮使用遠端飛彈進行回擊，這些系統結合在一起將形成一個「三層威懾」。

報導稱，日本防衛省的採辦、後勤部門一直在研究電磁軌道炮的基本技術。日本防衛省在2022年的財政預算中已經提出包括65億日元（約合5600萬美元）的專項撥款，用於軌道炮設備的原型開發。現有的飛彈攔截速度上限在每秒1700米左右，而由電磁軌道炮發射攔截炮彈預計將能達到每秒2000米以上的速度。在研究測試階段，日本的軌道炮原型機的發射速度曾達到近2300米／秒。

報導分析，速度的提升增加了攔截器命中超高音速飛彈的機會，而攔截器能夠連續快速發射也將提升擊中超高音速飛彈的機率。這種電磁軌道炮還可以不同速度發射攔截彈，而軌道炮所發射的小尺寸「子彈」也使其具備一定的隱形能力。

環球網稱，日本透過渲染他國威脅提升自己軍事能力做法屢見不鮮。在炒作他國超高音速武器威脅同時，日本也在積極研發類似武器。2019年日本首次舉辦「防務與安全設備國際博覽會」（DESI），日方首次展示日本防衛裝備廳正在研製的「高速滑空彈」飛行器。這種飛行器實際上是一種超高音速飛行裝置，在現場展示的動畫中，日本防衛裝備廳演示了是用這種武器打擊一個形似航母的大型水面艦船類比目標的過程。日本政府還曾在平成30年中期防衛大綱明確要求在2028年左右裝備兩個超高音速巡航飛彈大隊。