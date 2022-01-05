曾替前總統馬英九打贏特別費官司的知名律師宋耀明，受軍火商汪傳浦子女委任，在法庭摃上檢方保衛汪家佣金，但他服務的律師事務所曾受政府委任，草擬拉法葉案合約等，台灣律師懲戒委員會認為涉及利益衝突，2020年決議將他停止執行職務6個月。宋不服，請求覆審，律師懲戒覆審委員會決議停止執行職務3個月。

宋耀明擔任過檢察官，在馬英九擔任法務部長時，調法務部檢察司辦事，深受馬的信任，他在調部辦事期間，曾任WTO、中美智慧財產權等重要經貿談判之談判代表。他因協助馬英九打贏特別費官司而名噪一時。

本案起因拉法葉艦佣金案，理律法律事務所1991年受政府委任，草擬對法國的合約及排佣條款；4年前《刑法》沒收新制上路，檢方追討拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請沒收汪傳浦遭瑞士凍結的9.69億美元佣金，汪家為了捍衛資產，找來宋耀明辯護。

台灣律師懲戒委員會認為，宋受汪家委任涉及利益衝突迴避的律師倫理問題，2020年決議將他停止執行職務6月。

對此，宋耀明曾表示，前案當事人是海軍、對造是湯姆笙公司，處理的案件是海軍與湯姆笙公司的購艦合約，以及協助海軍委任國外律師向湯姆笙公司追償佣金。後案委任人是汪傳浦的家人、對造是檢方，案件是檢方主張汪收到的佣金為回扣，追訴汪及家人的刑事責任，並聲請沒收回扣，但檢方不等於海軍，他處理後案也沒有利用前案任何資訊，沒有利益衝突。

宋耀明表示，他對懲戒結果感到遺憾，將向律師懲戒覆審委員會請求覆審，求取公平正義。律師懲戒覆審委員會日前撤銷律懲會決議，決議宋停止執行職務3個月。