從主播轉型到綜藝主持人的蔡尚樺，在「全民星攻略」與「全明星運動會」中憑著個人魅力受到許多粉絲喜愛，而她更以「全民星攻略」拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎，頂著政大法律和經濟雙學位及台大商研所碩士學歷的她，才剛邁入2022年她又有新的發展，宣布成為知名新創集資公司「貝殼放大」的股東及創意長。

蔡尚樺表示，當初誤打誤撞進入電視圈，能從事自己從小到大夢想的工作是很幸運的事。但有時難免會覺得自己大學雙主修經濟和法律，讀完台大商研所卻一直「不務正業」沒朝商界發展有點說不過去。

對此，蔡尚樺在前年因為有趣的機緣認識了貝殼放大的創辦人林大涵，經過一年網路節目的合作彼此有了絕佳的默契更成為摯友。所以前幾個月當大涵邀請我加入貝殼放大，一起為集資和新創圈努力時，我就充滿期待和躊躇滿志的答應了，並且也入股成為股東，深信本持良心經營的貝殼未來絕對會繼續放大再放大。

蔡尚樺籌劃1年宣布出任市值10億公司創意長。（圖/蔡尚樺IG）

而蔡尚樺的「貝殼放大」已在進行「看見台灣」齊柏林導演的齊柏林空間、ARRC前瞻火箭、瑞莎推動的瑞星韻律體操以及近期國師唐綺陽 2022 共時曆等近百件千萬專案，公司估值逼近 10 億。對於未來蔡尚樺在演藝工作之餘，會投入多數時間參與公司各項重要事務。諸如擔任品牌轉型顧問、新品項開發、社會議題號召、潛力標的的投資及評估。