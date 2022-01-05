今天是小寒，建議在養生方面要多加注重養腎、保胃。運勢命理網站「旺好運」命理師張明老師分享，5生肖在小寒到來時，財運也會跟著來，屬龍、馬、羊、雞、狗的人要把握賺錢的好時機。

▍1.生肖龍：正財運旺

屬龍的人在小寒節氣屬於陽土克陰水，因此在正財方面會比較旺，在工作上面可以有機會好好發揮實力，雖然工作會很忙碌，但能力會被長官看見，有望升職加薪，所以近期可要好好把握機會，努力表現自己，就會很容易成功。

▍2.生肖馬：事業運佳

屬馬的人在小寒節氣屬於陰水克陽火，在事業運方面很好，在工作上有貴人協助，業績、提案方面的運氣也很不錯。原本就有實力的人，可以趁這個時機嶄露頭角，還在學習的人，請趕快增強自己的能力，好好把握機會準備大顯身手。

▍3.生肖羊：偏財運旺

屬羊的人在小寒節氣屬於陰土克陰水，偏財運落到你的財庫，建議可以多穿紅色衣物或佩戴紅色的飾品，可以增強偏財運的能量，近期可以試試刮刮樂或彩券的手氣，也許會有意想不到的收入。雖然偏財運不錯，但在投資方面還是要多觀察再投入，會比較有獲利的空間。

▍4.生肖雞：衣食無缺

屬雞的人在小寒節氣落入食神的宮位，代表著各方面身心靈都很充足，非常幸運。建議可以趁這段時間好好充實自己，想學什麼就去學，讓自己的內在更加富足，也可以為未來的正財運鋪路。

▍5.生肖狗：正財運旺

屬狗的人近期正財方面會比較旺，雖然在工作上得以發揮，帶來不錯的收入，你的努力也會有所回報，但除此之外也須注意自己的身體不要太操煩勞累了，適時的休息也是必須的。

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