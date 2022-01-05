多吃蔬菜可以補充膳食纖維，有排便順暢、體內環保、清腸道、排毒的好處，但哪種蔬菜的纖維含量最高，營養師高敏敏分享高纖蔬菜排名，前三名為紫蘇、薄荷、黑豆芽，排名最後的則是高麗菜，每100克只有1.1克的纖維含量。

高敏敏3日在臉書分享了「高纖蔬菜TOP20」排行榜，第一名為紫蘇，每100克就含有8.8克的超高膳食纖維含量，第二名是薄荷7.5克，第三名黑豆牙4.9克，其次是山苦瓜4.1克，紫花椰菜3.9克，香菇3.8克、黃秋葵3.7克、山蘇3.3克。

國人最常吃的地瓜葉，每100克的膳食纖維含量為3.3克，菠菜3.2克、豌豆莢3.2克，青花菜3.1克、海帶2.8克、白苦瓜2.8克、黃豆芽2.7克，而煮火鍋必吃的高麗菜膳食纖維最少，僅1.1克，排在倒數最後一名。

高敏敏指出，衛福部建議成人每日膳食纖維攝取量大約為20克至38克，建議要吃足量，每餐至少選擇2種顏色的蔬菜，攝取到不同植化素，一天最少要吃4個拳頭大的蔬菜量。

若蔬菜吃很多了還是便祕該怎麼辦？高敏敏說，這可能是其他原因造成，包括水分不足，每天至少要喝2公升的水；沒吃水果，每天至少2份。或是粗雜糧攝取不足，沒攝取好油軟化糞便，沒喝優酪乳、優格補充好菌。