替孩子取名字是門學問，若取不好恐成為孩子一輩子陰影。大陸一名姬姓男子的妻子生下一名女嬰，請爺爺替孫女想一個好名，最後取名「姬沐」，期許孫女未來長得漂亮，不料媳婦一聽氣憤直呼，「您倒過來唸試試」。

綜合陸媒報導，姬男與妻子交往4年，感情相當穩定，登記結婚後不久即生下一名女嬰，不過生產當天姬男因工作關係不在場，只有姬家的爺爺與奶奶照顧媳婦。

孫女一出生，爺爺高興之餘立刻打電話給兒子報喜，問他想取什麼名字，姬男認為父親為大，決定把這重責大任交給父親。爺爺說，希望孫女以後長得漂漂亮亮，便取名「姬沐」，沐中帶淨，兒子一聽相當滿意。

不料媳婦一聽臉色大變，氣憤直呼「姬沐，積木」，反問「您倒過來唸試試」，一旁的奶奶脫口而出「沐姬，諧音不就是母雞嗎」。

過去也有不少小朋友，因為名字諧音的關係不願去學校，例如一名姓「白」的父親為女兒取名「念舒」，害女兒上學後被同學嘲笑「白念書」，父母聽了哭笑不得，隨即把女兒改名「亦舒」。