桃園機場爆群聚感染，昨已確定有3清潔員與1名防疫司機確診，今上午再添1清潔員染疫。對此，前台大感染科醫師林氏璧坦言，目前已知案17230是感染Omicron，那其他人為同一病毒株的可能性很高，大家要繃緊神經了！他也推論最有可能的傳染途徑為防疫司機載客遭感染，或者是清掃行李轉盤的清潔工確診後傳給大家的。

林氏璧今在臉書發文表示，首位確診的女清潔員感染Omicron，那麼另外3人有很大的機率應該也是。而Omicron讓社區暴露在風險中，這類似去年五月中以前，Alpha屢傳社區足跡那時候的狀況，請大家要繃緊神經，桃園的朋友辛苦了。

林氏璧指出，這波疫情會影響多大，目前還難以判斷，還要看看這2至3天後續的匡列者中，有多少例的確診出現，這樣才比較能評估。

林氏璧坦言，桃園群聚案中的4名確診案例，其中有3人的發病時間都落在1月1日或2日，非常的接近，而另一人則是無症狀，所以無法確定發病的日期。整起群聚到底是怎麼傳播的，可能要看二次採檢的Ct值變化，以及後續疫調結果而定。

林氏璧也說，這些案例是不是同一起群聚案件，也要看後續的病毒基因定序結果才知道，但如果這是同一個傳播鏈，他認為最有可能的傳染途徑就是防疫計程車司機在2021年12月26日載客被感染，或是清掃行李轉盤那位清潔人員，首先受到境外移入的旅客感染，之後才傳染給其他人。

林氏璧呼籲大家要謹慎以對，但也不必太過恐慌，現在和去年5月最大的不同就是，第一劑疫苗覆蓋率達80％，而第二劑也有69.3％。目前證據顯示，Omicron的傳染力雖然很高，且容易發生突破性感染，即便打過兩劑疫苗也無法防止感染，但因為病毒本身「毒力」有減弱，因此接種過兩劑疫苗也有一定預防重症的效果。

林氏璧補充說，就算Omicron真的進入社區，造成社區傳播，只要可以控制在一定的速度，不要讓它指數型上升，相信Omicron也不會對於台灣的醫療造成太大的衝擊，應該也不會像去年五月那波疫情一樣嚴重。