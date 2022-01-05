無塵室機電整合工程大廠聖暉（5536）集團，受惠全球半導體應用成長動能強勁，挹注2021年營收有機會首度挑戰200億元的歷史新高，每股大賺兩個股本可期，5日盤中股價最高衝到237.5元，大漲近7％！

法人表示，聖暉集團目前在手訂單高達200億元，看旺2022年營運可望持續成長5至10％，續創新高，加上轉投資衛司特科技及子公司朋億（6613）投資銳澤公司，均為台積電（2330）的關鍵供應商，規劃2022年起陸續公開發行，為聖暉集團催生小金雞。

聖暉是國內無塵室工程、機電工程、高科技製程設備整合工程及水氣化供應系統的領導大廠，是台積電周邊半導體產業的重要合作夥伴，業務服務範圍包括光電、綠能、生技等產業；另外，中國大陸積極發展第三代半導體，包括中芯國際、三安光電等均為聖暉的主要客戶。

聖暉2021年前11月合併營收達180.8億元，創下歷史同期新高，年增46％；去年前三季EPS高達14.66元，連續五年前三季均賺逾一個股本。