據陸媒5日報導指出，阿里巴巴副總裁、達摩院自動駕駛實驗室負責人王剛已於近日離職。
Tech星球報導，據知情人士透露，王剛離職後，將選擇在清潔機器人領域創業，並已經獲得投資者融資。
根據公開資訊顯示，王剛畢業後曾任新加坡南洋理工大學終身教授。2017年從學術界來到互聯網，並加入阿里巴巴，先後擔任人工智慧實驗室首席科學家，達摩院自動駕駛實驗室負責人，身兼阿里巴巴集團副總裁、達摩院自動駕駛實驗室負責人、浙江省自動駕駛重點實驗室主任，浙江大學、武漢大學、哈爾濱工業大學兼職教授、博導等頭銜。
據陸媒5日報導指出，阿里巴巴副總裁、達摩院自動駕駛實驗室負責人王剛已於近日離職。
Tech星球報導，據知情人士透露，王剛離職後，將選擇在清潔機器人領域創業，並已經獲得投資者融資。
根據公開資訊顯示，王剛畢業後曾任新加坡南洋理工大學終身教授。2017年從學術界來到互聯網，並加入阿里巴巴，先後擔任人工智慧實驗室首席科學家，達摩院自動駕駛實驗室負責人，身兼阿里巴巴集團副總裁、達摩院自動駕駛實驗室負責人、浙江省自動駕駛重點實驗室主任，浙江大學、武漢大學、哈爾濱工業大學兼職教授、博導等頭銜。
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