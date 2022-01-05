中國人民銀行近日發佈《金融科技發展規劃（2022-2025年）》，提出8大重點任務，明確到2025年，強化金融科技治理，全面塑造數位化能力，健全多方參與、協同共治的金融科技倫理規範體系、建設綠色高可用數據中心、進一步夯實金融創新發展的「數位底座」等目標任務。

另值得注意的是，在深化金融科技運用、強化金融服務能力的目標同時，該《發展規劃》提出的重點任務裡，也強調加強金融科技審慎監管，築牢風險防火牆，指出要深化監管科技在多領域應用，築牢金融與科技風險防火牆，強化數據共用合作方業務資質把關，劃定金融機構與數位通路合作方的安全基線和責任邊界。

根據《上海證券報》報導，該《發展規劃》具體提出8個方面的重點任務。一是強化金融科技治理，全面塑造數位化能力，健全多方參與、協同共治的金融科技倫理規範體系，構建互促共進的數位生態。

二是全面加強數據能力建設，在保障安全和隱私前提下推動數據有序共用與綜合應用，三是建設綠色高可用數據中心，佈局先進高效的算力體系，進一步夯實金融創新發展的「數位底座」。

四是深化數位技術金融應用，健全安全與效率並重的科技成果應用體制機制，不斷壯大開放創新、合作共贏的產業生態。五是健全安全高效的金融科技創新體系，建立智慧化風控機制，全面啟動數位化經營新動能。

六是深化金融服務智慧再造，打造無障礙服務體系，提供更加普惠、綠色、人性化的數位金融服務。七是加快監管科技的全方位應用，強化數位化監管能力建設，實施穿透式監管，築牢金融與科技的風險防火牆。八是扎實做好金融科技人才培養、強化法律法規制度執行。