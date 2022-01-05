農曆新年腳步將近，多次預言地震成真、有「地質學家」稱號的藝人炎亞綸與Natural10自然食創辦人鄒曉芳一同來到板橋動物之家，捐贈由炎亞綸親手製作的寵物鮮食水餃跟蘿蔔糕100份，要幫毛寶貝補充營養提前過新年，希望在寒冷的季節拋磚引玉，讓更多人一起做公益、來認養毛寶貝，讓牠們能早日找到屬於自己的家。

身為毛爸的炎亞綸非常喜愛動物，他表示，「毛寶貝對我們的愛都是無條件的，我也是自從家中養了狗後，讓我明白了甚麼是責任心和同理心，牠們教會我們的東西，遠比我們想像中的多很多。」他也呼籲飼主在決定飼養動物前，就要有愛牠們一輩子的準備。。

新北市動保處表示，非常感謝各界人士為毛寶貝發聲，希望藉由這次與藝人合作的機會，增加動物之家曝光率，讓更多毛寶貝可以被看見。也歡迎民眾多前來動物之家參觀或做志工，增加毛寶貝認養的機會。毛寶貝生命教育園區也定期開設包含寵物鮮食等各種課程，有興趣的民眾歡迎至動保處官網報名！課程資訊： https：／／reurl.cc／aklzzQ。