北聯幫主王際平、前台東市長陳建閣成立「瑞傑國際地產」公司，以投資泰國房地產為由，保證前2年獲利10％以上，找來正妹、藝人「砰砰阿峰」、演員成潤當講師招攬投資、2年內吸金6.3億元。台北地檢署2020年起訴王、陳12人，另通緝涉案的行政總監邱慧娟，邱女逃亡1年多後到案，北檢5日依違反銀行法追加起訴邱女。

檢調查出，王際平2017年1月4日設立瑞傑恆昇國際地產公司，延攬前台東市長陳建閣擔任公司登記負責人，藉由陳的人脈招攬業務，同年6月將公司更名為瑞傑國際地產。

瑞傑推銷投資泰國房地產，不但在臉書成立粉專，招募曾在建設公司任職的「砰砰阿峰」吳勇峰擔任投資說明會講師，吳再培訓演員成潤、正妹李怡君擔任講師，舉辦「錢進泰國說明會」等活動招攬投資。

瑞傑公司宣稱泰國興建高架高速公路、雙軌貨運鐵路，連接3個機場的EEC高鐵等基礎建設，投資泰國房地產獲利可期，保證投資前2年可獲利逾10％，誘使200多人投資，估計至去年1月止，吸金6億3316萬1303元。北檢2020年2月偵結起訴王、陳12人。檢方另對行政總監邱慧娟發布通緝。

據了解，邱慧娟逃亡1年多落網，她到案後否認犯罪，辯稱她只是在一家正當公司服務，且只是做庶務工作，包括倒茶水等，只有業務人員不在時，她才會幫忙寫契約，但檢方不採信，今依法起訴邱女。