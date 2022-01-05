駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長和同仁今年1月1日在「羅省中華會館2022年新任四大首長就職餐會」集體離席的風波。中華戰略學會研究員張競昨(4日)在臉書表示，「看來真是不太妙啊！」

關於集體離席一事，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處發布6點聲明回應，其中一點提到，現場進行貴賓致詞及多位民選官員致送賀狀等儀式，均按照事先排定的流程進行，然而司儀卻突然宣布誦讀中領館賀電（詞），令在場的黃敏境處長及出席餐會的10多位駐洛杉磯台北經濟文化辦事處官員感到極為不受尊重，認為已違反就職典禮及餐會不會有「令人意外的安排」的承諾，基於維護中華民國國家尊嚴，當場集體離席抗議此一不友好舉動。

張競則在臉書分享《世界新聞網》對此事的報導，並表示越來越讓人擔憂，怎麼會讓僑務上出現如此嚴重狀況？「看來真是不太妙啊！。該報導內容也提及，部分僑領認為，中華會館在活動邀請和安排上應享有充分自由；但也有部分僑領認為，是因為與民進黨政府執政、去中華民國化有密不可分的關連，此事為意料之中的。