新竹縣竹北市1間超商日前遭洗劫財物，損失達3.9萬元。（翻攝照片）

新竹縣竹北市1間超商去年12月20日發生搶案，5名男子在深夜3點許，趁店員不備，分別壓制、洗劫櫃台財物，得手39000元後揚長而去，警方獲報立即到場，不到4天就將5人全數逮捕到案，並查獲犯案時的變裝衣物、贓車等，依加重強盜罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

當時犯案的5人還分工合作，2人壓制超商員工、3人搜刮財物，估計損失達39000元。警方獲報後，立即組成鷹眼小組偵辦此案，並擴大調閱監視器，鎖定嫌疑人，於24日聲請搜索票、拘票獲准後，前往新豐、湖口地區，逮捕5名嫌疑人，並起獲變裝衣物及扣得監視器主機、贓車等。

據了解，犯下此案的徐姓主嫌疑似與超商有糾紛，才起念犯案，不過仍難逃法網。新竹縣政府警察局竹北分局呼籲，民眾勿於店內存放大量現金，務必加裝鎖、裝設監視器，避免宵小行竊，民眾若發現有可疑分子出沒，可立即報案請警方協助，確保財物安全、避免損失。