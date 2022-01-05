深陷債務與經營危機的大陸大型資產管理公司中國華融，2021年因無法如期在3月底發布2020年業績後宣布停牌，歷經引入國資、重新公布業績後，中國華融日前宣布2022年1月5日恢復交易。

據中國華融稍早前公布，公司於2020年虧損達人民幣（下同）1063億元，2021年上半年獲利16億元。中國華融5日復牌後早盤曾大跌40％，破底低見0.59港元，成交1.1億港元。

香港經濟日報5日報導，中國華融上周宣布，於2021年12月30日完成非公開發行內資股及H股，募集資金總額為420億元。

華融最新表示，由於2020年度業績大幅下降，資本充足率低於大陸監管要求，除了引入戰略投資者補充資本，也通過轉讓華融消費金融、華融國際信託、華融證券等金融牌照子公司股權等，收回對轉讓金融牌照子公司長期股權投資，進一步增加資本補充，目前公司資本充足率已滿足監管要求。

華融強調，公司將回歸主業、調整業務結構，降低資本消耗，提高資本回報。