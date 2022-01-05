立委林昶佐5日在民進黨立委與議員陪同下，在北市萬華區的路口呼籲民眾支持反罷免，卻遭遇意見不同民眾以手勢表達抗議。（鄭任南攝）

英系挺林昶佐 立委、要角、新秀都來了。本報資料照

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案9日登場，民進黨英系立委陳明文、難得露臉的要角洪耀福、中常委黃承國、市議員及有意角逐市議員等成員大動員力挺，立委莊瑞雄呼籲，「把最優秀的林昶佐留在立法院，是中正、萬華所有選民的一個榮耀，我們一起加油」。

民進黨英系成員今與林昶佐在台北市愛國西路與中華路與林昶佐「站路口」，立委包括陳明文、管碧玲、羅致政、莊瑞雄、王美惠、邱泰源、吳玉琴、江永昌與蔡易餘等人呼籲星期日一定要出來投「不同意罷免」。

陳明文指出，林昶佐問政認真、堅持台灣主體價值、勤跑基層，所有英系立委站出來，就是希望林能留在立院。

羅致政說，他與林在外交及國防委員會共事6年，林經常在質詢完後立刻回選區服務，是「名列前茅的立委」。

林昶佐今晚將出席公辦電視罷免說明會，林表示，會整理這幾週舉行客廳會時向民眾說明的內容，把議題說明清楚，希望用非常扎實的問政成績，爭取每一張選票。

至於今天台北市議員鍾小平將與部分國民黨北市議員同台，林昶佐說，不管罷免團體要找任何人站台，還是先跟自己國民黨的在地基層里長了解一下，這幾年其問政成績是否如鍾等人所說。

今出席的縣市議員包括洪健益、張茂楠、陳慈慧、廖宜琨、鄭宇恩和將角逐2022市議員提名的新人陳嘉行（焦糖哥哥）、何孟樺、黃柏瑜、陳霖翰、胡仁順、陳聖文、黃琳、林金樺，以及謝孟羽等人。