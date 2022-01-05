春節返鄉潮已進入高峰，邊境管制上需要更加嚴謹來防範Omicron。根據國外經驗，Omicron的潛伏期僅3到4天，學者建議隔離期間需要縮短快篩間隔，如無法密集篩檢，則應提早施打第3劑疫苗，以降低家戶感染風險。

台大公衛學院博士任小萱指出，包括美國內布拉斯加州、挪威聖誕節派對及南韓社區群聚，3起群聚都顯示Omicron的潛伏期僅3到4天，比Delta潛伏期（4到5天）還短。美國內布拉斯加州一家六口自奈及利亞返國後全數確診，而挪威一間公司舉辦聖誕派對釀成群聚，共81人染疫；南韓則因教會活動和家戶感染，導致80人感染。

台大公衛學院博士任小萱引述多國研究指出，Omicron潛伏期比Delta短，僅3到4天，建議返台民眾應密集使用快篩，以降低家戶感染風險。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

根據丹麥研究，指標個案施打疫苗的狀況會影響Omicron家戶感染機率，相較已施打2劑者，施打3劑可降低28％傳播風險；至於家戶成員如施打3劑疫苗，比僅施打2劑可降低46％感染Omicron的風險。

因此任小萱提出建議，返台民眾在檢疫期間需要更頻繁使用快篩檢測，以免居家檢疫或自主健康管理時，增加家戶感染風險；在無法進行「密集快篩」的情況下，可透過施打第三劑疫苗來降低感染及傳播風險。

任小萱也引述多明尼加研究指出，施打2劑科興疫苗對於Omicron及Delta皆無保護力，而追加施打BNT後中和抗體濃度顯著提升，對於Omicron仍具保護力。因此她建議返台民眾，如已施打科興疫苗，可追加BNT作為第3劑。