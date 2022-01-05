新北市地政局今公布去年7月至9月住宅價格指數，新成屋指數上漲5.51％，創2012年起實價登錄的新高，林口新市鎮、三峽北大特區與去年同期相較，分別上漲7.79％、3.38％，前者每坪成交價33萬到35萬，後者31萬到35萬元，新莊頭前重劃區及新莊副都心、淡海新市鎮也分別較上季上漲，2.02％及1.5％，每坪成交價分別為45萬到50萬元，以及23萬到24萬元。

地政局分析，新成屋受整體低利環境、市場資金挹注及預期心理等因素影響，價格持續上漲，又觀察整體開發區因生活機能日趨成熟且持續推動各項重大建設，吸引人口遷入，購屋需求持續上升，帶動區域住宅價格穩定成長。

地政局今公布去年第3季住宅價格指數，去年7月至9月之全市、大樓價格指數與上季相較呈微幅上漲，各月漲幅大致介於0.18至1.22％間，8月及9月公寓價格指數雖微幅下跌，但年成長率仍分別為5.35％及1.81％；而各次分區、新成屋、整體開發區、捷運沿線等指數整體皆呈現上漲趨勢。

地政局指出，觀察各分區，其中淡水區指數去年9月指數為109.51，達近6年以來的高點；汐止區去年8月指數109.63，以及板橋土城區、中和永和區、三重蘆洲區、新莊區、新店區、樹三鶯區，去年9月指數分別為112.88、118.88、114.95、119.61、109.36及131.4，皆達2012年起有實價登錄統計數據以來高點，而與去年同期相較，大致有3％至9％不等的漲幅。

至於各捷運線指數整體也呈現上漲趨勢，其中板南線（土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線及淡水線指數分別為111.94、111.43、110.85、107.39、112.88及104.10，相較前期上漲0.01至2.58％，與去年同期相較大概有3％至6％不等的漲幅，也是實價登錄統計數據以來高點。