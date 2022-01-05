新安東京海上產險為優化客戶服務的深度體驗並提升保險服務品質，在去（2021）年新增獲得5項新型專利，分別為「人員派遣系統」、「事故現場引導系統」、「自動化分案系統」、「理賠輔助決策系統」及「自動化客服平台」等。

新安東京產發言人、總經理呂文泉表示，從開業以來持續專注於「事故現場處理」創新服務模式的發展，「人員派遣系統」藉由數位科技定位客戶、現場服務人員位置，藉由雲端技術交互發送即時位置，有效地降低保戶於事故現場等待的不安全感及壓力；同時，因應偏遠或無法等候人員到場處理之交通事故，鎖定國人高使用率的社群媒體LINE，打造「事故現場引導系統」，透過視訊服務由理賠人員協助完成事故現場處理或藉由理賠人員引導快速完成自助存證及立案等，節省客戶時間並消除事故當下驚慌失措的焦躁不安感，創造保戶及對造雙贏之效益。

新安東京表示，另為讓客戶即早獲得理賠，緩解事故對家庭經濟造成的影響，在理賠服務上導入「自動分案系統」、「理賠輔助決策系統」，前者可加速處理賠案進度，為客戶省下等待的時間成本及降低經濟壓力，後者運用機器學習和AI技術，讓服務水準不因為人員資歷或經驗不同而有差別，更能確保公平待客的原則；至於「自動化客服平台」提供客戶24小時不打烊的自主服務，可辦理「我要找客服」、「現場處理」、「申請理賠」、「道路救援」4種客戶常見服務，讓理賠服務更貼心且多元。