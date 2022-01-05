2020年11月30日，就讀新北市林口區某國小4年級的學生，在學校的游泳隊，只因練習太累而休息幾秒鐘，就遭教練用硬式浮板大力丟擲，傷害到孩子的眼角膜，差點失明。這位孩子現在視力有問題，而且有創傷後壓力症候群，卻求助無門。

人本教育教育基金會今天召開「連調查報告都看不到，政府如何保障學童身心安全？」記者會，執行長馮喬蘭表示，新北市某國小的游泳教練是體育署認證的正式教練，但卻是長期以體罰的方式來教導學童游泳，但包括學校及新北市的調查結果都不讓家長看到，導致他們要申訴也無門。

學童的媽媽表示，從監視器的畫面看到，這位教練拿著硬式浮板，在不到1公尺的距離內，瞄準她小孩的頭部砸下去，力道之大，打斷了泳鏡連接處，割傷孩子的眼睛，醫生說，如果受傷處再上面一點，有失明的危險。

這位媽媽指出，她的小孩受傷後，視力受到嚴重影響，之後1個多月學校舉行期末考，小孩看不清楚考卷上的字，教務處還特別將考卷的字放大，小孩才有辦法考。

這位媽媽還說，事情過了1年多了，小孩內心還是存在很大的陰影，甚至連自己洗澡都沒辦法，因為不敢再去碰水。而醫生也診斷，她的小孩現在有創傷後壓力症候群。

馮喬蘭表示，在這件事情的處理上，校方及新北市政府層層包庇，難以獲信任。他們要求教育部體育署組成專案調查小組，除調查本事件外，應擴大調查游泳隊學童（含畢業生）歷年遭遇體罰的情形，並應公開說明體制為何失靈，未來如何改善。

民進黨立委范雲表示，依照《高級中等教育法》，高中職學生受到體罰或不當管教，有申訴管道。但她認為，國中小學生在這方面應該受到更友善的對待，因此她提出修改《國民教育法》已獲一讀通過，希望未來國中小學生遭到不當對待時，也可以有管道來申訴找回公道。

新北市教育局回應，經查該教練確有不當管教情事，學校在110年9月22日召開教練評審委員會審議本案進行考核懲處，並請學校執行該教練之正向管教行為改善計畫。校方則表示，提供家長最關心的結論部份，其餘細節內容因牽涉第三方個資及權益，學校不宜提供。