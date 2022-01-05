KPMG安侯建業會計師事務所今日表示，2021年台灣與全球參與道瓊永續指數(DJSI)再創新高，參與家數1843家，成長33％，占全球市值45％。台灣企業表現亮眼，入榜家數30家，較2020年26家再度增長，參與企業全球第7，亞洲中僅次於日本、印度，排行第3名。

入榜產業橫跨半導體、電子設備、通訊服務、銀行、保險、金融服務、資本貨物、食品、原物料、交通運輸凸顯台灣企業參與國際評比、展現ESG能見度，並與投資機構建立雙向溝通機制。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興觀察DJSI評比，有兩大重要趨勢：

一，新興風險辨識與階段性管理：全球與台灣企業大多在風險管理部分回應當前的危機，但DJSI近年因應機構投資人需求，更要求企業回應新興風險 (Emerging Risk)，即針對企業在未來3到5年內，雖不造成重大影響但新發現的潛在風險，如政策影響、立法變革、市場動態、氣候策略風險、數據安全與隱私。

二，透明揭露人力資本與人權：在2021年新增的題目中，與人相關的必要揭露題型就包含四大類型，包含人力資本管理、人才吸引與留任、人權，以及勞動實踐指標。

近年ESG發展中，勞工人權的關注也不斷攀升，DJSI 在人權議題中也強調企業須回應企業盡職調查，要求企業辨別當前與潛在人權風險。

展望2022年，林泉興表示，氣候變遷綠天鵝來襲，全球投資機構關注ESG熱度仍持續攀升，也驅動DJSI的評比愈加白熱化，參與企業的ESG實力都在伯仲之間，競爭十分激烈。

這幾年KPMG觀察，DJSI的評比條件越來越深入，關注的議題也延伸至未知的風險管理因應。林泉興認為，企業已不是有做就好，而是要做的更極致、更知微見著，才有機會入圍年度永續奧斯卡。