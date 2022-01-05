世界衛生組織（WHO）去年11月26日正式將B.1.1.529變異株命名為「Omicron」，並列為高度關注變異株（VOC）後，高端疫苗隨即取得Omicron病毒基因序列，並在尚未取得活病毒野毒株之前，建立Omicron偽病毒（pseudovirus）系統，評估現有高端新冠疫苗對Omicron中和抗體效價；實驗數據出爐顯示，高端新冠疫苗可對Omicron提供一定程度的保護力。

針對Omicron的中和抗體效價評估，高端疫苗採用第一期臨床延伸性試驗中，受試者完成2＋1針疫苗施打的血清進行測試。經由與武漢原型株偽病毒中和數據相比，具備多項變異點的Omicron中和抗體下降幅度約為6.4~8.7倍（與Delta變異株下降幅度相近），惟下降後大部分受試者之血清仍具相當中和能力，顯示高端疫苗2＋1劑的施打，可克服Omicron之免疫脫逃現象，對Omicron提供相當程度的保護力，但應藉由第三針追加免疫施打，拉高中和抗體效價以再提升對此類VOC變異株的保護力。

現有mRNA疫苗對Omicron的偽病毒中和抗體效價約下降4~6倍不等，次單位疫苗的下降趨勢則與mRNA疫苗類似，兩者具可比性，優於腺病毒載體疫苗。Omicron對於現有疫苗的保護力確實造成影響，但Omicron並非完全免疫脫逃之變異株，因此可藉由第3針施打、或是跨疫苗平台混打（heterologous booster）以維持疫苗保護力。

高端表示，此項試驗目前初步評估數據已於medRxiv國際生醫文獻資料庫中公開，並持續更新相關資料。