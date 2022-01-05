「小寒」到來，命理師雨揚老師在FB粉絲團分享，接下來的天氣將越來越寒冷，在小寒這天適合溫補，因此要特別注意飲食，也要穿著足夠的衣物保暖，尤其是頭頸、背部、腹部、腳部等容易受涼的部位，以免讓寒氣入侵身體。

雨揚老師進一步說明，頭頸若被寒氣侵襲，容易引發感冒、頭痛，甚至心血管疾病，所以要戴好帽子和圍巾保暖；背部則可以多曬太陽，不僅舒服還能「養陽氣」；腹部除了穿著足夠衣物保暖，也可以搭配按摩來提高身體驅寒能力；腳部最容易被寒氣侵襲，除了穿著鞋襪保暖，還可以在睡前用熱水泡腳，並按摩腳心，促進循環。

運勢命理網站「旺好運」也分享「小寒」開運養生秘訣，這天後氣溫還在持續降低，但還沒有冷到極致，此時農作物發生低溫寒害的機率很高。有個俗語說「小寒時處二三九，天寒地凍冷到抖」，意思是到了小寒這段時間，無論別人說外面冷不冷，出門還是會不由自主的抖一下。冬季的養生重點是「藏」，要將熱量、能量儲存藏在體內。寒冷時刻，在起居上一定要多注意保暖，尤其有關節痛、頸椎病或心腦血管疾病的人，這時候很容易發病，對肩頸、手腳等常受涼部位要加倍呵護。

除了保暖，「小寒」時候想開運養生，要做適當的進補與休息，這時腎氣較弱，不可大補，推薦羊肉、牛肉、芝麻、核桃、瓜子、花生、松子、桂圓、蓮子、枸杞等，搭配藥膳調理更優，避免過甜、過辣的食物，以免上火。另外要趁有太陽的時候，勤曬太陽，來緩解冬季的抑鬱，有做戶外運動的人最好在日出後才進行，避免半夜、清晨冷氣最重的時刻。只要注意保暖、進補、休息、勤曬太陽，讓身體維持在良好的狀態，就能順利過冬。