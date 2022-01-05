正妹網紅語謙（陳語謙）過去參加節目《大學生了沒》出道，因講話語速慢走紅，過去更因為打工美照被起底，讓網友封她為「最正牛肉麵妹」，後來她加入反骨男孩成為二軍，外型亮麗、氣質脫俗的她常被外界稱呼是空靈女神，沒想到近日她竟然大解放，分享穿著低胸聖誕裝的美照，曬出事業線和半球，讓粉絲都暴動喊：「不准給我這麼性感」。

26歲的語謙因說話速度慢，先前上節目常被調侃：「是不是有樹懶的基因」，因說話常不超過3個字，也使其變成她的特色，被網友封為空靈系天使網紅，甚至暱稱她為綽號「3個字」，後來她加入反骨男孩，並開設個人頻道「小廢物語謙」，也勇於嘗試各種題材的影片，人氣逐漸升高。

語謙外型呆萌又說話慢，去年3月她曾自拍影片回應酸民批評，表示自己本來就是害怕說錯話的人，才會刻意放慢說話速度，並非是裝出來的或是設定出的人設，她也透露自己私底下說話速度其實跟一般人一樣，因跟熟悉的朋友說話比較自在，澄清先前被網友挖出拍攝狼人殺說話速度超快的片段並非有意欺騙大家。

身為不少粉絲心中女神的語謙，最有名的緋聞便是曾和綜藝大哥胡瓜的兒子胡釋安到韓國旅行，兩人2018年曾曬出不少閃照，但胡適安當時澄清是和一群朋友同行，否認與語謙交往，後來緋聞不了了之。而語謙昨(4日)在IG曬出2022年第一張美照，她戴著兔女郎頭飾，身上穿著低胸紅白聖誕裝，寫下：「2022新年第一篇，雖遲但到，接下來就是鑼鼓響叮噹了」，引來粉絲興奮說：「我不介意為你再說一次Merry Christmas」、「太漂亮了吧！語謙」、「語謙新年快樂」、「好大，我說氣球」。