美股漲跌互見，台積電ADR續大漲3.57%，台股今早隨著台積電開高，帶領台股早盤最高漲逾93點，攻上18619點續創新高，惟隨著台積電(2330)股價震盪翻黑，台股同步一度翻黑，早盤高低點相差了130點，今早由鴻海(2317)集團全數上攻撐盤。

受金融股和工業股上漲帶動，周二道瓊指數連續第二個交易日創下收盤新高。惟受債息持續飆升影響，以科技股為主的那斯達克指數下挫逾1%。周二收盤，道瓊工業平均指數上漲214.59點或0.59%，為36799.65點，創下盤中與收盤新高。標普500指數收跌3.02點或0.06%，為4793.54點，盤中一度創下歷史新高。那斯達克綜合指數收跌210.08點或1.33%，為15622.72點。費城半導體指數下跌18.22點或0.45%，收4009.00點。

台股2022年開紅盤以來持續攻高，主要拉抬台積電，今早台積電開盤大漲13元，帶領台股早盤最高漲逾93點，攻上18619點續創新高。

台積電今早股價走勢震盪，早盤一度衝上669元，上漲13元，但賣壓出籠，翻黑跌6元至650元，高低價相差19元，也使得台股今早震盪，再創新高後壓回。

台股今天以18598點、上漲72點開出，指數一度衝高至18619點，但追價力道謹慎，漲點快速收斂，出現震盪，台積電盤中翻黑，多頭轉向拉抬股價相對較低的鴻海集團全數上漲，鴻海領軍，廣宇(2328)、樺漢(6414)等強漲。

台股今早隨台積電攀高而再創高，雖台積電翻黑，台股漲勢受挫，但鴻海撐盤，資金持續輪動，台股元月行情持續進行中。