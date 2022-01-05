高端疫苗(6547)發布偽病毒評估數據，顯示以高端新冠疫苗2+1劑施打可對抗Omicron變異株。高端疫苗股價自今年開紅盤當日逆勢開低收跌6.52%以來，至昨日收盤已跌了24元，今日多頭終於回神，股價開低走高，盤中穩漲近1%、最高280.5元。

針對Omicron的中和抗體效價評估，高端疫苗採用第一期臨床延伸性試驗中，受試者完成2+1針疫苗施打的血清進行測試。經由與武漢原型株偽病毒中和數據相比，具備多項變異點的Omicron中和抗體下降幅度約為6.4～8.7倍（與Delta變異株下降幅度相近），惟下降後大部分受試者之血清仍具相當中和能力，顯示高端疫苗2+1劑之施打可克服Omicron之免疫脫逃現象，對Omicron提供相當程度的保護力，但應藉由第三針追加免疫施打，拉高中和抗體效價以再提升對此類VOC變異株的保護力。

世界衛生組織(WHO)在2021年11月26日正式將B.1.1.529變異株命名為「Omicron」，並列為高度關注變異株(VOC)後，高端疫苗隨即取得Omicron病毒基因序列，並在尚未取得活病毒野毒株之前，快速建立Omicron偽病毒(pseudovirus)系統，以評估現有的高端新冠疫苗對於Omicron的中和抗體效價。實驗數據顯示，高端新冠疫苗可對Omicron提供一定程度的保護力。

此項試驗目前初步評估數據已於medRxiv國際生醫文獻資料庫中公開：https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.01.21267115v2，並將持續更新相關資訊。