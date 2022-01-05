針對立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）4日發表言論，表示維爾紐斯允許以台灣為名開設代表處為錯誤；此舉暴露負責國防與外交的立陶宛總統，與負責國內政治的總理政策衝突，更是立陶宛半總統制與多黨制交互影響的結果。

※政府未就此與之協商

《金融時報》5日報導，瑙塞達在訪問中表示，允許台灣以其名開設大使館的決定是錯誤，因為此舉引發與中國大陸的外交爭端。然而，中央偏右翼的政府在拍板台灣設館之前，卻沒有與他協商。

以台灣為名設立代表處，讓北京指責立陶宛違反「一中原則」；「一中原則」不允許其他國家將台灣視為主權獨立的國家。因此，北京召回大使，並將雙方外交關係降為代辦級。

瑙塞達強調，設立代表處並不是錯誤，有問題的是以台灣為名而又未和總統協商。「我相信名字成為衝突點(指與北京關係)，如今我們必須善後」。

《金融時報》指出，自2021年立陶宛與台北同意互相在對方首都開設代表處以來，北京不斷升級對維爾紐斯的壓力；先是禁止立陶宛商品進入中國大陸市場，隨後使用立陶宛零件，或是在生產過程有任何立陶宛元素的企業商品，如德國馬牌等，叩關大陸也面臨困難。

另一方面，雙方外交糾紛持續上升；2021年12月，立陶宛自北京撤出外交官員。

雖然批判以台灣為名開館為錯誤決策，但瑙塞達2021年8月時接受《金融時報》訪問時也強調，「我們希望在相互尊重的原則上建立與北京關係；否則，就變成單方面的最後通牒，這在國際關係中是完全不可接受的要求」。

為緩和北京對立陶宛的經濟報復，台灣菸酒公司於3日採購2.4萬瓶被大陸海關拒絕的蘭姆酒。甚至，立陶宛啤酒Volfas Engelman的在台銷售量，2021年更成長23倍。台灣強調，將成立工作小組協助立陶宛培訓半導體工程師，以及吸引半導體投資。

※外交政策上的脆弱平衡

《金融時報》認為，立陶宛總統如今抨擊以台灣名義設館政策，恰恰凸顯總統與總理立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）在外交政策上的脆弱平衡。

先前，瑙塞達已因新冠肺炎政策與席莫尼特政府起衝突；在總統否決一項為接種新冠肺炎疫苗的勞工，須自行給付篩檢費用的法案後，於2021年11月引爆兩人之間的公開決裂。

兩人的矛盾除了中國大陸外，還有俄國與白俄羅斯的壓力，後兩國不斷的向立陶宛邊境輸出非法移民，試圖軟化立陶宛強硬的制裁立場。

瑙塞達強調，設立代表處並不是錯誤，有問題的是以台灣為名而又未和總統協商。「我相信名字成為衝突點(指與北京關係)，如今我們必須善後」。(圖/美聯社)

※半總統制的影響

事實上，立陶宛的政治制度為半總統制。據此，立陶宛總統為國家元首，總理則代表政府；整個政府由總統、總理與內閣部長運作。總理由總統任命，13個部長由總理推薦後由總統任命。

就權責劃分來看，總統負責外交、國家安全與發布緊急命令，總理則負責國內事務、國土安全與執行國會通過法令與總統令，以及維持與外國、國際組織的外交關係。

正因為此，瑙塞達視席莫尼特未與其協商，直接拍板台灣為名設立代表處為干犯其總統職權，而席莫尼特政府則視之為政府維持與外國外交關係的一部分。新仇舊恨使然下，最終於今日爆發。

※歐盟多國受波及

更何況，代表立陶宛出席歐盟的瑙塞達表示，北京已開始採取非常手段來反對立陶宛，「我必須非常積極地向歐盟表示這是一種攻擊，一種對多個歐盟國家施加壓力」。

身為立陶宛在歐盟的代表，瑙塞達必須直接斡旋於遭受立陶宛波擊的歐洲多國；其中甘苦，自然會讓其分析以台灣之名設立使館，是否符合國家利益。