傳統家庭中，父親多半是擔任黑臉角色，負責導正兒女的言行舉止，演藝圈也有五位明星父親，對待兒子的管教態度超嚴厲，像是狄龍把譚俊彥關狗籠、劉家昌辱罵劉子千畜生、成龍抓著僅3歲房祖名推向牆壁。

【狄龍＆譚俊彥】

譚俊彥2018年曾在節目《爸爸的告白》透露父親狄龍的教育方式，他回憶5、6歲時很貪玩，在車上與爸爸來來回回按掉錄音帶，即便被警告「你再這樣我就把你鎖進狗籠裡面」，還是沒當真，想不到回家後，真的和杜賓犬一起關進狗籠半小時，因此嚇出一身病。事後狄龍感到愧疚，直言這是心中的一道疤痕，並在節目中向譚俊彥道歉，父子倆的心結也終於化開。

左起狄龍，譚俊彥及陶敏明。（圖／中時資料照）

【洪金寶＆洪天明】

洪金寶曾在節目中分享對後代的教育理念：「我是贊成教育方面緊一點，或是嚴厲一點，小孩子對大人有點尊嚴是比較好的。」果然，洪天明曾在受訪時透露，小時候和三個弟弟只要犯錯，都逃不了一陣挨打，不過懲罰後就會講道理，解釋為什麼被打，希望孩子們能改進。三兄弟長大後，洪金寶不再施予威嚴教育，轉換成像朋友的模式，和兒子的關係亦師亦友。

洪金寶、洪天明現在父子關係融洽。（圖／微博）

【向華強＆向佐】

向華強和向太對長子向佐的教育很嚴厲，從小就栽培兒子學中國國術、八卦拳、自由搏擊等武術，練出一身好功夫，進演藝圈後果然在電影《霍元甲》、《投名狀》、《我的拳王男友》等派上用場；向佐也曾在節目中表示，爸爸對自己十分嚴格，常常擺出陰沉的表情，所以小時候很害怕父親。

不過，向佐因此沒走歪路，2019年迎娶形象優質的台灣女星郭碧婷，夫妻倆育有女兒「小奶皇」，日子過得幸福快樂；反觀弟弟向佑，多年前與計程車司機爆發糾紛，遭判刑「襲擊致成傷害」、「普通襲擊」及「刑事恐嚇」等3罪入獄。

向佐透露爸爸以前很兇。（圖／微博@向佐）

向佐和郭碧婷共組家庭，向華強和向太樂得抱孫。（圖／微博@向佐）

【劉家昌＆劉子千】

劉家昌和劉子千（現改名：章立衡）這對父子的故事相當精彩，劉家昌採取嚴格教育，從兒子小的時候，只要對方犯錯，必定一頓打罵，讓劉子千嚇到尊稱劉家昌為「父親大人」。

不過，劉家昌2017年5月突然在臉書公開罵兒子「畜生」、「丟盡劉家的臉」、「時候差不多了 該找你們算帳了」，前妻甄珍不捨兒子形象被摧毀，寫了一篇1400字長文反批前夫毀了兒子的音樂路，還爆料在機場狠踹過劉子千；甄珍繼續手撕劉家昌，稱他脾氣暴躁，時常亂罵人，讓母子倆長期活在言語暴力裡，以前總是一再容忍，但這次劉家昌公開羞辱母子倆，甄珍終於受夠了，決定出面爭一口氣。

劉子千後來接受《on.cc東網》專訪，被問及遭爸爸辱罵的感想？劉子千僅低調說：「孩子不好去批評父母，有一些東西就是命」，默默吞下所有委屈。

父子倆長達多年不相往來，劉子千2019年改名章立衡從母性，被外界猜測是想要斷開與父親的糾紛、重新出發。

劉家昌、劉子千和甄珍曾因家醜登上新聞版面。（圖／中時資料照）

【成龍＆房祖名】

成龍曾對年僅3歲的房祖名動粗，曾舉起兒子丟到4、5公尺遠的沙發，再單手抓起兒子推牆，目睹一切的林鳳嬌嚇到不行，趕快叫房祖名跟爸爸說對不起。

成龍曾在訪問中談及房祖名：「這個年輕人想法多，還不定性，管他是他媽媽的事情，我沒法管他，我一管就是用打的。」但打罵教育似乎不是對所有孩子有用，房祖名2014年和柯震東在北京吸食大麻被捕，因涉嫌容留他人吸毒、藏毒罪，遭到刑事拘留，被判處刑期6個月，神隱3、4年才低調執導電影《北京愛情圖鑑》。

成龍認為教育兒子是林鳳嬌的事情，若自己出馬就是揍人。（圖／中時資料照）

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