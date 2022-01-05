中國大陸不滿立陶宛，對歐盟代表什麼意義？

立陶宛與中國大陸關係惡化，北京阻擋立陶宛商品進入大陸市場，迫使歐盟執行委員會（European Commission）決定向世界貿易組織（WTO）提出申訴，以及另外立法賦予歐盟更大的權力反擊，不過立國媒體認為這些作法根本沒用。

我國「駐立陶宛台灣代表處」正式在立陶宛掛牌運作後，立陶宛與中國大陸的關係降至冰點，大陸拒絕讓立陶宛商品清關，導致2萬瓶立陶宛蘭姆酒「海上漂」，台灣菸酒公司3日宣布收購所有蘭姆酒。

立陶宛國家廣播電視（LRT）4日以「台灣在外交風暴中提供立陶宛蘭姆酒港口」（Taiwan offers a port in a diplomatic storm for Lithuanian rum）為題報導這起事件，文中引述台酒聲明「立（國）挺我，我挺立（國）」，指出這批酒預計本月抵台，將重新換上中文包裝後上市。

歐盟貿易專員、歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示正透過政治及外交管道解決立陶宛與大陸的貿易紛爭。（資料照／美聯社）

文章進一步指出，多家立陶宛企業12月抱怨，大陸藉由不清關的方式阻擋立國商品進入大陸市場，後續歐盟貿易專員、歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）也證實了立國企業的說法，指出歐盟執委會也收到其他會員國的通報，含有立陶宛零件的商品被阻擋入關。

杜姆布羅夫斯基斯12月底表示，「有許多來自立陶宛及歐盟進口被擋在中國港口的案例，而且每天的數量都在增加。」

他說歐盟執委會正透過政治及外交管道解決紛爭。

12月中，歐盟表示如果發現北京違反國際貿易規則的證據，歐盟考慮將這起紛爭提交到WTO解決，當時傳出北京要求德國汽車輪胎和零件製造商馬牌集團（Continental）不再使用立陶宛生產的零件。

歐盟執委會表示正在蒐集相關資訊以釐清事實，再決定如何進一步採取行動。歐盟執委會發言人表示，「我們正在研究在WTO採取的行動，以及正式向WTO提出申訴」，他說還有其他理論上可行的步驟。

另一名發言人表示：「在WTO立案，我們必須要有足夠證據，所以這就是實際上我們現在在做的事。」

針對歐盟打算向WTO申訴，立陶宛國家廣播電視評論，WTO的爭端解決機制多年來一直失去作用，就算運作良好，WTO的程序也需要數年才能解決。

除了向WTO申訴，歐盟執委會去年12月8日也提出「反脅迫工具」（Anti-Coercion）法案，這項法案將賦予歐盟權力，在歐盟及成員國面臨第3方的經濟脅迫時，能夠比現在更快速地反應。

不過立陶宛國家廣播電視也打臉，指出歐盟執委會的提案太慢，不會對立陶宛目前面臨的困境產生實質影響，尤其這項法案還須經過討論，以及獲得多數成員國及歐洲議會的同意。

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