于北辰退黨轉挺綠營 高金素梅「9字神回」戰力爆表

原屬國民黨籍的備役少將于北辰在2021年的最後一天（12月31日）發表聲明，宣告退出國民黨，隨即公開力挺中二選區民進黨候選人林靜儀，引發外界關注。無黨籍立委高金素梅昨日（4）被問到，對于退黨轉挺綠營的看法，高金回應「每個人都要懂得感恩」，稱這是原住民族人教她的事情；至於其他問題，她身為無黨籍不便對政黨事務做過多評論。

高金素梅昨日赴台中沙鹿市場，為國民黨候選人顏寬恒掃街助陣。香港媒體《中評社》訪問高金，如何看待于北辰退黨倒戈？高金表示，她過去受到長輩族人的教育，都清楚的告訴她「每個人都要懂得感恩」。

針對于北辰退黨一事，高金素梅進一步強調，于退黨屬國民黨的事務，她身為無黨籍民意代表，對於其他政黨的黨務相關議題，就不便做過多評論了。

高金素梅被視為2022年披藍袍出征高雄市長的熱門人選，針對現任高雄市市長陳其邁獲民進黨政府支持，擁公營事業資源贊助一事，高金回應自己「不在其位，不予置評」，但也特別表示，此事就讓全台各縣市政府去感受，有無獲得公平對待，相信其他縣市首長最清楚。