日本知名甜點名店「TOKYO BANANA 東京香蕉」將在2022年1月13日正式來台進行快閃銷售，並選定台北信義新天地A8館作為登台首站快閃櫃點，哈日甜點控不必自己飛日本、也不必請人代購，在台北就能買到心心念念的好滋味。

「TOKYO BANANA 東京香蕉」自1991年正式上市後，於2013突破銷售達10億條驚人佳績，且連續蟬聯2年（2018~2019年）日本國內特產禮品銷量第一名。日本市場研究機構(JMRO)調查結果顯示，「TOKYO BANANA 東京香蕉」更榮獲美味香蕉甜點品牌第一名，可說是日本眾所周知、老少皆愛的國民點心。

「TOKYO BANANA 東京香蕉」首次登台將引進眾多系列中的定番商品「經典原味蛋糕」，其使用蒸烤工法打造蓬鬆軟綿的蛋糕體，包裹著用新鮮香蕉製成的滑順卡士達內餡，並將鬆軟蛋糕以擁有漂亮弧形的迷你香蕉造型呈現，成為「TOKYO BANANA 東京香蕉」獨一無二的形象指標。

對日本老一輩人而言，早期香蕉屬於令人憧憬的舶來品，彌足珍貴、不易取得。對於日本年輕人來說，香蕉則是外出郊遊、飯後必備點心。在此時空背景下，香蕉已是日人生活的日常；為了乘載不同世代對於香蕉的懷舊回憶感，「TOKYO BANANA 東京香蕉」品牌於焉誕生。

「TOKYO BANANA 東京香蕉」以朝氣活潑的TOKYO GIRLS為原型，在外包裝的設計上，為每個香蕉蛋糕加上可愛的蝴蝶結裝扮，甚至依照口味變化會有不同蝴蝶結的樣式，彷如時髦且獨具個性的東京女孩，散發俏皮可愛的迷人氣息。「TOKYO BANANA 東京香蕉」獨具一色的包裝初始概念，讓經典伴手禮更增添新鮮感及話題性。

「TOKYO BANANA 東京香蕉」在日本機場免稅店 、伴手禮商店 ，以及各大百貨公司皆有販售，每家店舖銷售的商品不同，除了經典原味外，目前另有小熊蜂蜜香蕉蛋糕、海獺咖啡牛奶蛋糕、熊貓香蕉優格蛋糕三種不同的圖樣及口味；此外，品牌旗下另有長崎蛋糕、乳酪蛋糕、東京香蕉派、夾心餅乾、巧克力等超過十種以上的系列品項，產品選擇豐富。