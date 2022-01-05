每年元月至農曆年前為國人購車的傳統旺季，台灣馬自達汽車為衝刺旺季業績，針對旗下暢銷休旅車CX-5推出「暖心禮馭」優惠專案，元月購車享「高額零利率」、「五年原廠保固」，同時加贈「免費基礎保養」。此外，元月購買MAZDA6全車系也同享「五年原廠保固」優惠。