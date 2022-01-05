台灣馬自達衝刺年前銷售 CX-5車款推優惠購車專案 11:302022/01/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 每年元月至農曆年前為國人購車的傳統旺季，台灣馬自達汽車為衝刺旺季業績，針對旗下暢銷休旅車CX-5推出「暖心禮馭」優惠專案，元月購車享「高額零利率」、「五年原廠保固」，同時加贈「免費基礎保養」。此外，元月購買MAZDA6全車系也同享「五年原廠保固」優惠。 DoMo民宿海外開枝散葉 添露營車搶日本旅遊市場 台灣福斯汽車推出2022年式車款高額分期購車優惠方案 #元月 #台灣馬自達 #衝刺 #CX #購車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 康和投顧元月首周看好半導體設備等八類股 09:192022/01/03 財經 啟發投顧明年元月首周看好IC設計等三類股 13:002021/12/31 財經 國票投顧看元月首周指數區間18000-18400點 21:002021/12/30 財經 超級財報周 台股再戰高點 04:102022/01/02 財經要聞 《鋼鐵股》燁聯元月內銷盤價開低 連2跌 17:222021/12/29 財經 永冠-KY元月出貨目標1萬噸以上 10:292022/01/05 財經 選前黃金周 藍綠動員最後衝刺 04:102022/01/01 焦點要聞 蘋果創高、雙王說法來臨 蘋概股元月行情擂鼓 04:102021/12/29 財經要聞 衝刺元月旺季 和泰車推坐享王者禮遇優惠購車活動 11:592022/01/03 財經 元月行情熱 名師上看18,600點 04:102022/01/03 財經要聞 華麗封關 達人點將元月行情股 04:102022/01/02 產業特刊 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 1分鐘讀財經》台積電這4國加碼擴產 業界曝更驚人內幕 - 財經 台積電資本支出 大暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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