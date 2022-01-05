一名網友表示，深夜沒事打開「即時影像監視器」，發現在合歡山武嶺亭有一名長腿正妹，他好奇「她到底在幹嘛？這麼晚了不回家睡覺嗎？」圖文引發網友討論，多數人認為深夜在無人的武嶺真的很毛，文章炸鍋後，也意外釣出正妹本尊現身回應，沒想大家口中的正妹，竟然是「男生」。

原PO今（5）日凌晨於PTT八卦板指出，深夜12點半睡不著打開「即時影像監視器」，發現武嶺亭有一名長腿正妹，在涼亭走來走去，質疑這麼晚了「她到底在幹嘛？不回家睡覺嗎？有沒有卦？」從原PO分享的截圖看，武嶺亭黑漆漆一片，僅有路燈照明，四周空無一人，只有長腿正妹隻身一人。

圖文曝光後，鄉民看到也嚇得冒冷汗，「看起來好冷」、「我盯著這畫面一個多小時了」、「她是不是沒有臉啊」、「確定是人嗎？」、「深夜在武嶺，不會冷死喔？」、「這時間點，我真的怕爆」、「大半夜一個人蹲在那，會不會精神有問題？」、「不會是紅衣小女孩吧？你這張是靈異照片？」。

另外，也有不少人認為原PO口中的正妹，根本是男生，「他是男的吧！可以散會了」、「他是男的啦！不要浪費我時間」、「是男生啦！肥宅們可以去睡覺了」、「笑死，結果把男的，誤當成女生」、「今年第一篇奇葩文」。

值得關注的是，留言中有一名疑似是監視器畫面的男主角回應，「抱歉浪費大家時間討論，我們只是到武嶺散散步」。