桃園機場爆發群聚感染，先前已有3名清潔女工、1防疫計程車司機染疫，桃園市長鄭文燦5日再證實，又有1名女清潔工確診，目前緊急疫調中。藍營市議員徐玉樹、梁為超、詹江村聯合召開記者會直呼「對桃園不公平！」並提出2點要求，包括入境須持當天PCR、入境航班直飛居住地，以提升邊境防疫強度。

徐玉樹表示，每次疫情都發生在桃園，中央次次針對桃園下指令採取強化政策，說得簡單，但桃園的餐飲、旅宿、交通業者苦不堪言，好不容易從疫情低谷中走出，現在1句話就把老百姓的曙光滅了，請衛福部長陳時中不要再坐在神壇上面，現已經有5人確診，若繼續擴散，沒有人敢來桃園。

徐玉樹直呼「PCR檢測要等1天，速度太慢！」機場PCR檢測要等1天才有結果，人都住到防疫旅館後才確診送醫，這過程難保會出現疏漏，過去入境台灣的旅客，須持3天內PCR陰性報告，雖防疫指揮中心4日決定，入境者須持登機前2天內採檢陰性證明，這樣還是不夠。

徐玉樹向中央呼籲，應改為須持當天採檢PCR陰性報告才能登機，這才是安全做法，因為不管3天或2天的檢驗報告，「陰轉陽」的不確定性還是很大，加上我國疫苗覆蓋率不足，國人仍有感染疑慮。

「中央對桃園的補助敬陪末座，但次次疫情爆發都是國門之都！」，徐玉樹點出，我國北、中、南部都有國際機場，可以協調航空公司增加航班，「讓入境者從國外直飛居住地」，不要一定要入境桃園機場，此舉可以防止防疫計程車載運時的風險，也能做到有效分流，不會每次疫情爆發都在桃園。

徐玉樹、梁為超、詹江村表示，春節是國人返鄉過年團聚的高峰，入境桃園機場旅客必定爆量，旅客抵達機場以後，為做到篩檢PCR當天就要有結果，機場防疫人力、設備務必要提升，否則待在防疫旅館變數太多，憂心若入境確診人數過多，將出現社區感染潛在危機。

「若防疫旅館持續出現破口，陳時中必須下台！」，徐、梁、詹3人砲轟，自上月起至今，境外移入確診病例幾乎都維持2位數，上月31日境外移入病例甚至高達41例，桃園為國門之都，防疫成為重中之重，卻一再發生旅館群聚事件，桃園市長鄭文燦次次說著會努力守住國門，但現已出現5例本土病例，請問國門守住了嗎？