花蓮吉安冰城成立逾20年，收購在地農產品，不加化學香料製作冰品，維持農產天然食用風味，廣受民眾喜愛。（吉安鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安冰城成立逾20年，廠房老舊，花蓮縣政府向中央爭取經費，並補助近千萬元，協助翻新設備，提升產能。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府輔導吉安鄉農會汰換吉安冰城設備，增進效率及符合現行衛生法規，花蓮縣長徐榛蔚（中）與立委傅崐萁（右）日前在吉安鄉農會總幹事張德奇（左）陪同下訪視。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

坐落花蓮縣吉安鄉農會旁的吉安冰城成立逾20年，持續收購在地農產品，不加化學香料製作冰品，維持農產天然食用風味，廣受民眾喜愛。由於廠區設備日漸老舊，花蓮縣政府向中央爭取經費，並補助近千萬元，協助翻新設備，提升產能，盼能替各農會做冰品代工，打造「農會x農會」雙重品牌。

吉安鄉農會自2000年成立吉安冰城，收購縣內如芋頭、栗子南瓜、火龍果等農產品，堅持不加香科、香精，製成冰淇淋，冰品中除保有農產品的天然香氣，還能吃得到果粒，加上不時創造亮點產品，如配合慈濟大學輔導山地部落種植山蘇，研製成山蘇冰淇淋，2020年在香蕉盛產期研發香蕉冰淇淋，及小米紅藜冰淇淋等，近年已成花蓮旅遊新地標。

不過吉安冰城廠房隨時間及使用率增加而日漸老舊，花蓮縣政府輔導吉安鄉農會汰換設備，增進效率及符合現行衛生法規；花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁日前也在農業處長吳昆儒和吉安鄉農會總幹事張德奇陪同下訪視。

吳昆儒指出，此次吉安冰城設備採購計畫包含冰棒及冰淇淋的自動生產設備、衛生清洗系統及儲存設備，更新後會更加安全及衛生，且預期可大幅提升廠房生產效率，產能為過往的3到4倍，所需人力卻是以往的2分之1。

張德奇表示，全台農會過往對於農產品冰品系列都只能交給食品廠商代工，期望廠房設備更新，能多替各農會做冰品代工，打造「農會x農會」的雙重品牌，品質從生產到加工都有雙重保障。他透露，吉安鄉農會近期正與縣內和縣外多家農會討論，希望能打造更多樣的冰品當做示範，向民眾展示「農會x農會」合作的可能與農會永續經營的精神。

徐榛蔚表示，縣府近年積極協助各地農會建立加工生產鏈，提升農產品附加價值，有效避免農產品的時效性，相信吉安鄉農會的冰品加工廠可透過冷凍儲存方式，增加農民收益，振興農業發展，同時開拓農產品推廣通路，厚實農產品加工能力產值。