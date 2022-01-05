新春送大禮，澎湖縣政府便民服務再升級，縣府全球資訊網5日改版上線，以民眾角度導入使用者為中心，打造澎湖縣政府品牌新形象，提供資訊透明的優質數位資源服務。

縣府表示，縣府全球資訊網是機關傳遞與接收訊息的重要管道，過去縣府網站歷經多次改版，因應時代潮流與民眾需求進行調整改變，希望持續提升網站資訊服務品質。

新改版的澎湖縣政府官網具備「資訊更清晰、服務更好找、民意更貼近、介面更好用、品牌更亮眼」等五大特色，整體網站介面清爽簡潔，更融入澎湖特色，展現海上明珠之美。

縣府行政處指出，歷時1年多啟動改版工作，邀集產、官、學代表提出建議辦理共創工作坊，邀請縣民一起參與研究調查，瞭解縣府全球資訊網各種情境需求，聚焦使用者真正需求，提升介面與實際瀏覽體驗。

澎湖縣政府全球資訊網5日以嶄新風貌登場，縣長賴峰偉、議員陳振中、秘書長盧春田、行政處長陳其育、澎科大教授黃國光、副教授吳鎮宇擔任代言人，手持標語宣布啟動新版網站正式上線。

新版澎湖縣政府全球資訊網一上線立刻獲得熱烈好評，澎湖鄉親豎起大拇指稱讚，優化及易用性的介面設計，以民眾需求角度導入縣民服務區塊，進站後可以更快速查尋到需要服務內容，開啟澎湖縣便民服務新紀元，網址：https：／／www.penghu.gov.tw／。