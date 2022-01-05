小朋友剪掉象徵菸毒的紙菸模型。（陳鴻偉攝）

小朋友剪紙菸，高喊反毒拒二手菸。（陳鴻偉攝）

家長團體強調不排除再到行政院陳情。（陳鴻偉攝）

過時的《菸防法》讓家長十分不滿。（陳鴻偉攝）

行政院長蘇貞昌去年10月表示，「要在今年將新版《菸害防制法》送到立法院」，但最後跳票不了了之，為此許多反菸害的家長、社工團體，年底前往行政院陳情，5日他們再度召開記者會，現場還有家長帶著小朋友，將象徵菸毒的造型紙菸剪斷，家長不滿表示，修改菸防法，大家已經等第15年了，不知還要等多久？真心希望政府比照紐西蘭全面禁售紙菸，為國人守護健康。

近10位媽媽連續3天手持「速修菸防法、蘇揆勿跳票」「禁售紙菸、守護孩子」標語，到行政院和立法院繞行陳情，其中3位媽媽5日帶著小孩出席記者會，帶他們用安全剪刀，剪斷象徵菸害的模型紙菸，希望行政院將台灣打造成「無煙之島」，要蘇貞昌遵守承諾，儘快將15年未修正的《菸害防制法》送進立法院審查。而為堅定表達訴求，媽媽們不排除再走上街頭。

出度的6個團體包括新北市家長志工教育成長協會、蘆洲區婦女成長協會、新北市家長會長協會等，他們強調，《菸防法》遲遲不修，為守護家人健康，5日舉行記者會表達「拒絕二手菸害、儘速修法」的立場。

婦幼代表何若萍理事長表示，紐西蘭政府去年宣布將通過全面禁止購買紙菸的命令，成為全球打擊菸草業最嚴厲的國家。新禁令實施後，禁止購買的最低年齡將逐年往上提高；就算目前紐國合法購買紙菸的最低年齡為18歲，但執行新法後，現在還能購買紙菸的年輕人數年後也將被禁購紙菸。

這些社福團體和媽媽們促修新法，認為台灣應該比照紐西蘭，讓青少年遠離二手菸害，政府有義務為孩子的未來守護健康，希望蘇貞昌比照紐西蘭全面禁售紙菸，將台灣打造成「無煙之島」，為創造「無煙世代」跨出重要的第一步。

何若萍認為，「全面禁煙」也許無法一步到位，但蘇貞昌去年曾多次在立法院承諾，會努力將法條送修，2022年到來，立法院本會期還沒結束，希望蘇院長要記得承諾，家人和孩子的健康都不能等，行政院儘快將最嚴格的菸防法修正案送進立法院，千萬別再拖延、跳票了。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363