佛光惠中寺覺居法師與南屯區朱暖英議員，今天帶著250份象徵祈願平安的臘八粥及春聯，贈送給中市警第四分局全體同仁；期許不管遇到什麼困難均能抱著無懼的心勇敢堅強。（警方提供）

歲末新春、嶄新的一年開始！佛光惠中寺覺居法師與南屯區朱暖英議員帶著250份象徵祈願平安的臘八粥及春聯，贈送給中市警第四分局全體同仁，藉由贈粥儀式，除了感謝在第一線辛苦執勤的警察外，期許大家不管遇到什麼困難，均能抱著無懼的心勇敢堅強。

覺居法師表示，今日所致贈的臘八粥又稱佛祖粥，有祈安賀歲之意，這一年來，全民抗疫好不容易見到曙光，逐漸回歸正軌之際，新型態Omicron變異病毒株，再次席捲全球，面對這場戰役，保持著戒慎但不恐懼的心態，需大家共同配合中央流行疫情指揮中心，遵守防疫政策及措施，才能團結一致共同戰勝病毒。

警方指出，拿到這份新年祝福禮的同仁，一邊品嘗熱騰騰的粥，滿懷感恩的心，感受這暖暖的祝福。

中市警察局第四分局說，感謝惠中寺在歲末寒冬之際，帶來平安祝福的臘八粥，分享予每一位同仁，警察身為與民眾頻繁接觸的職業，是為染疫高風險族群之一，防疫工作時刻不敢大意，由衷地感謝這些默默支持的力量，對於第一線的執勤人員而言，在新的一年彷彿看到了新的希望，更能無所畏懼面對疫情的挑戰。