邁入第四屆的「想辦法愛心公益市集」活動，今年將於1月15日在台中市民廣場擴大舉辦，目前正在熱烈召募志工與攤主，邀請更多民眾熱情參與、寒冬送暖！

「想辦法愛心公益市集」以二手跳蚤市場拍賣所得捐助惠明視障教養院，連續三年歡樂溫馨的氣氛，已成為西區年度盛會，在台中市政府社會局、社團法人台中市建築經營協會、台中市高鐵文化觀光發展協會等單位的奧援下，今年將從綠園道移師市民廣場擴大舉辦。

有別於一般市集活動，「想辦法愛心公益市集」不僅不收攤位租金，還歡迎攤主們盡量做「無本生意」。主辦單位-台中市建築經營協會表示，活動初衷是希望民眾整理家中用不到的二手物品義賣，讓當日所得無需扣除成本、現場全額捐助惠明視障者教養院，不但可以兼顧環保為家中除舊佈新，還能付出暖洋洋的川流愛心。

有鑑於活動一年比一年更熱絡，第四屆「想辦法愛心公益市集」在台中市政府社會局支持下，今年將於1月15日移師市民廣場擴大舉辦，除了增加為60個攤位，還新增了20個攤位的「小孩市集」。

活動統籌的楊明祥指出，讓孩子們學習拍賣自己的童書童衣或玩具，並且捐款助人，可以體驗父母賺錢的辛勞、學習惜物愛物，同時又能感受付出愛心，這就是最有意義的品格教育。

楊明祥說，想辦法公益市集活動包羅萬象，除了二手物品，也有好媽媽手藝私房菜、現場春聯揮毫或音樂演出等等多元攤位，只要願意傳遞愛心參與公益募款，形式可以充滿創意。

想辦法公益市集活動開放攤位登記，並積極召募志工與愛心捐款，有興趣的民眾請上網或透過臉書搜尋「#想辦法愛心公益市集」。