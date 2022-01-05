南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠，引發前總統陳水扁感嘆「有時候同志比敵人可怕」，外界也有人呼籲特赦扁；但依據《赦免法》第3條規定「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效」，扁特赦只是免關、貪汙罪刑仍在。

蔡英文總統上任後首次行使特赦權，是今年5月特赦原住民獵人王光祿，王雖經特赦免除其刑之執行，但罪刑宣告仍然存在，檢察總長為王光祿提起的非常上訴案，最高法院去年底駁回非常上訴。王光祿的罪刑都在，只是免於執行。

2013年王光祿聲稱因年邁母親想吃肉，他用撿拾到的長槍，在台東山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌，檢方起訴，他不否認自己行為，主張狩獵是原民文化未犯罪。

歷審將王依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判3年2月，違反野生動物保育法判7月，併科罰金7萬元，合併執行3年6月徒刑定讞，檢察總長為他提非常上訴，承審的最高法院法官2017年也裁定停審聲請釋憲，但大法官作成大部分合憲的解釋，王的非常上訴案件也遭駁回。